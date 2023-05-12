Житель Санкт-Петербурга погиб в результате падения с балкона
В Санкт-Петербурге неизвестный погиб, сорвавшись с балкона на 20-м этаже.
По данным «Известий», инцидент произошел на Гжатской улице. Прибывшие на место врачи скорой помощи смогли только констатировать смерть мужчины. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее, 3 мая, сообщалось, что в Тюмени 42-летний уроженец Новосибирска в разгар ссоры схватил знакомого за ноги и сбросил с седьмого этажа. Мужчина скончался на месте.
Накануне появилась информация о гибели двухлетнего ребенка после падения из окна многоквартирного дома в Ижевске.