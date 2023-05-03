В Тюмени мужчина во время ссоры сбросил знакомого с седьмого этажа
В Тюмени 42-летнего уроженца Новосибирска обвинили в убийстве знакомого. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в СУ СК по региону.
По данным следствия, 1 мая мужчина во время распития спиртных напитков вышел с 41-летним приятелем на балкон, между ними возникла ссора. Фигурант дела схватил знакомого за ноги и сбросил с седьмого этажа. Мужчина скончался на месте.
Обвиняемый полностью признал вину. Следствие ходатайствует об аресте.
В ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге женщина родила ребенка без признаков жизни и выбросила его во двор.