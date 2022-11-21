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Жительница Петербурга выбросила тело младенца в окно

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Санкт-Петербурге женщина родила ребенка без признаков жизни и выбросила его во двор. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщается на сайте ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

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Тело новорожденной обнаружили 20 ноября возле одного из домов на улице Достоевского, отмечает REGNUM. В ходе оперативных мероприятий была установлена 20-летняя мать ребенка, которая снимает комнату в коммунальной квартире на пятом этаже дома.

«Утром 20 ноября 2022 года она родила ребенка без признаков жизни, после чего, находясь в шоковом состоянии, выбросила младенца во двор», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время женщина госпитализирована, ей оказывают медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного, пишет «Федеральное агентство новостей». Устанавливаются обстоятельства случившегося. Следователи допросили свидетелей и назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причины смерти младенца.

В ходе допроса мать ребенка рассказала, что около года назад родила мальчика и отказалась от родительских прав, он находится в доме малютки.

15 ноября на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в Ленинградской области обнаружили тело новорожденного ребенка. Волховский городской прокурор выезжал на место для координации деятельности правоохранительных органов и установления обстоятельств произошедшего.

В начале октября, замороженное тело младенца обнаружили на улице в Волгоградской области. Предполагается, что новорожденного после смерти спрятали в морозильную камеру.

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