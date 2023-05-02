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Двухлетний ребенок погиб при падении из окна в Ижевске

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Двухлетний ребенок погиб в результате падения из окна многоквартирного дома в Ижевске. Об этом сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка в Удмуртии Ольгу Авдееву.

Семья, в которой воспитывался ребенок, проживает на пятом этаже. В момент происшествия мать находилась дома.

В 2022 году в Удмуртии из окон выпали 11 детей, один малыш погиб. Авдеева напоминает жителям республики, что при нахождении дома детей не следует открывать окна настежь. Кроме того, рекомендуется убрать предметы, которые позволят детям беспрепятственно забраться на подоконник.

В конце апреля в Оренбурге четырехлетний ребенок выпал из окна на третьем этаже. Пострадавшего доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

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