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Посол Судана отметил важность работы российского посольства в Хартуме

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Фото: посольство РФ в Судане
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Суданцы никогда не забудут, что Россия не закрыла посольство в Хартуме в разгар политического кризиса и военного противостояния в стране, это дружеский жест, заявил в интервью «Известиям» посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж.

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«Я должен подчеркнуть, что это очень хороший, дружеский жест со стороны России, что Москва не закрыла посольство в Хартуме, оно продолжает свою работу, когда большинство посольств были эвакуированы или переведены в Порт-Судан. А русские всё еще там. Это очень дружеский жест, и я думаю, что суданцы этого никогда не забудут. Это знак, что россияне предпочли оставаться вместе с суданцами в Хартуме, помогать им и переживать с ними этот кризис», — сказал он.

Посол добавил, что большинство иностранцев, работающих в Судане, были эвакуированы за рубеж.

«Мы плотно работали с российским правительством, с Министерством обороны и МИД по поводу эвакуации россиян из Судана», — отметил он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что более 200 граждан РФ, СНГ и дружественных стран, которые были эвакуированы из Республики Судан самолетами Воздушно-космических сил (ВКС) России, прибыли в Москву.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью посла Судана в РФ «Известиям»:

«Россияне предпочли оставаться вместе с суданцами в Хартуме»

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