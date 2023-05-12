Посол Судана отметил важность работы российского посольства в Хартуме

Суданцы никогда не забудут, что Россия не закрыла посольство в Хартуме в разгар политического кризиса и военного противостояния в стране, это дружеский жест, заявил в интервью «Известиям» посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж.

«Я должен подчеркнуть, что это очень хороший, дружеский жест со стороны России, что Москва не закрыла посольство в Хартуме, оно продолжает свою работу, когда большинство посольств были эвакуированы или переведены в Порт-Судан. А русские всё еще там. Это очень дружеский жест, и я думаю, что суданцы этого никогда не забудут. Это знак, что россияне предпочли оставаться вместе с суданцами в Хартуме, помогать им и переживать с ними этот кризис», — сказал он.

Посол добавил, что большинство иностранцев, работающих в Судане, были эвакуированы за рубеж.

«Мы плотно работали с российским правительством, с Министерством обороны и МИД по поводу эвакуации россиян из Судана», — отметил он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что более 200 граждан РФ, СНГ и дружественных стран, которые были эвакуированы из Республики Судан самолетами Воздушно-космических сил (ВКС) России, прибыли в Москву.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью посла Судана в РФ «Известиям»:



«Россияне предпочли оставаться вместе с суданцами в Хартуме»