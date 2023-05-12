Реклама
Прямой эфир
Мир
CNN сообщил о возможном ослаблении санкций против РФ для обмена заключенных
Мир
Илон Маск объявил об уходе с поста гендиректора Twitter
Армия
В Минобороны РФ сообщили о контроле обстановки в зоне СВО
Мир
В МИД Молдавии указали на необходимость укрепления обороноспособности
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской области
Мир
РФ запросила на 18 мая заседание СБ ООН по поставкам оружия на Украину
Мир
На Украине выразили надежду на поставки ракет большой дальности от США
Мир
США пригрозили санкциями Грузии в случае возобновления авиасообщения с РФ
Политика
Комитет ГД единогласно поддержал денонсацию ДОВСЕ
Мир
Бывший посол Украины в ФРГ Мельник стал послом страны в Бразилии
Общество
Пожар на складе в Норильске локализован на площади 4 тыс. кв. м
Общество
Житель Кузбасса получил пожизненный срок за убийство пристава в суде
Мир
Премьер Грузии призвал критикующих решение России страны тоже ввести безвиз для грузин
Сюжет:

Минобороны рассказало о подвигах российских военнослужащих в ходе СВО

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны России 12 мая сообщило о новых героических поступках российских солдат, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации по защите Донбасса.

В оборонном ведомстве отметили храбрость лейтенанта Ивана Чекунова, который лично обнаружил и задержал украинского разведчика. Уточняется, что минометная батарея под командованием лейтенанта выполняла задачи по обороне позиций на одном из тактических направлений, когда боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались прорвать оборону в районе, прикрываемом батареей Чекунова.

Во время попытки прорыва лейтенант организовал силами подчиненных непрерывный минометный огонь по наступающим силам противника и не допустил их продвижения. Понеся потери, националисты спешно отступили.

Сдавшийся боевик, который был задержан Чекуновым, был доставлен в штаб батальонной тактической группы, где в ходе допроса выдал местоположение позиций своих подразделений на данном направлении.

На подступах к одному из населенных пунктов, подконтрольному киевскому режиму, сержант Денис Пичугин обнаружил заброшенное здание, в котором украинские боевики оборудовали огневые позиции. В Минобороны РФ рассказали, как сержант вместе со своим отделением в течение трех часов выдавливали боевиков оттуда.

Уточняется, что националисты значительно превосходили числом российских военнослужащих. Дождавшись подкрепления, они перешли в контрнаступление, активно используя при этом плотный минометный огонь. Чтобы исключить возможность окружения группы, Пичугин дал команду подчиненным отойти от занимаемых позиций, при этом ведя огонь из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, стянул огонь противника на себя.

В результате обстрела со стороны ВСУ сержант получил тяжелые ранения. Подавив огонь, националисты предприняли попытку взять Пичугина живым. Несмотря на тяжелые ранения, российский боец продолжил руководить подчиненной группой и дал ей команду внезапно атаковать противника во фланг.

Застигнутые врасплох боевики, понеся существенные потери в живой силе, отступили. Только после того как задача по уничтожению противника была выполнена, сержант Пичугин был эвакуирован. В результате мужественных и отважных действий группе под командованием сержанта Пичугина удалось занять данный рубеж, через который основные силы прорвали оборону противника и освободили несколько населенных пунктов, заключили в оборонном ведомстве.

«В каждом доме сидел противник — и он был выбит из этого дома»
Как шли бои за Каменку — поселок на востоке от Авдеевки в ДНР

Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация на донецком направлении за прошедшие сутки совершила восемь самолето-вылетов, а артиллерия южной группировки войск выполнила 95 огневых задач. Он добавил, что благодаря содействию подразделений российской авиации и артиллерии в трех населенных пунктах Донецкой Народной Республики, включая Часов Яр, удалось поразить украинских солдат и технику противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023