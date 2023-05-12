Минобороны рассказало о подвигах российских военнослужащих в ходе СВО

Минобороны России 12 мая сообщило о новых героических поступках российских солдат, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации по защите Донбасса.

В оборонном ведомстве отметили храбрость лейтенанта Ивана Чекунова, который лично обнаружил и задержал украинского разведчика. Уточняется, что минометная батарея под командованием лейтенанта выполняла задачи по обороне позиций на одном из тактических направлений, когда боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались прорвать оборону в районе, прикрываемом батареей Чекунова.

Во время попытки прорыва лейтенант организовал силами подчиненных непрерывный минометный огонь по наступающим силам противника и не допустил их продвижения. Понеся потери, националисты спешно отступили.

Сдавшийся боевик, который был задержан Чекуновым, был доставлен в штаб батальонной тактической группы, где в ходе допроса выдал местоположение позиций своих подразделений на данном направлении.

На подступах к одному из населенных пунктов, подконтрольному киевскому режиму, сержант Денис Пичугин обнаружил заброшенное здание, в котором украинские боевики оборудовали огневые позиции. В Минобороны РФ рассказали, как сержант вместе со своим отделением в течение трех часов выдавливали боевиков оттуда.

Уточняется, что националисты значительно превосходили числом российских военнослужащих. Дождавшись подкрепления, они перешли в контрнаступление, активно используя при этом плотный минометный огонь. Чтобы исключить возможность окружения группы, Пичугин дал команду подчиненным отойти от занимаемых позиций, при этом ведя огонь из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, стянул огонь противника на себя.

В результате обстрела со стороны ВСУ сержант получил тяжелые ранения. Подавив огонь, националисты предприняли попытку взять Пичугина живым. Несмотря на тяжелые ранения, российский боец продолжил руководить подчиненной группой и дал ей команду внезапно атаковать противника во фланг.

Застигнутые врасплох боевики, понеся существенные потери в живой силе, отступили. Только после того как задача по уничтожению противника была выполнена, сержант Пичугин был эвакуирован. В результате мужественных и отважных действий группе под командованием сержанта Пичугина удалось занять данный рубеж, через который основные силы прорвали оборону противника и освободили несколько населенных пунктов, заключили в оборонном ведомстве.

Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация на донецком направлении за прошедшие сутки совершила восемь самолето-вылетов, а артиллерия южной группировки войск выполнила 95 огневых задач. Он добавил, что благодаря содействию подразделений российской авиации и артиллерии в трех населенных пунктах Донецкой Народной Республики, включая Часов Яр, удалось поразить украинских солдат и технику противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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