Названы способы начать карьеру заново за лето

Руководитель карьерного центра Skypro Светлана Шиманская рассказала «Известиям», как перезапустить карьеру за короткий срок.

Прежде всего она отметила, что нужно поставить перед собой четкую цель. Для того чтобы правильно сформулировать задачи и понять необходимые цели, нужно изучать статьи и искать материалы в интернете об интересных профессиях. Также Шиманская рекомендовала смотреть тематические видео и лекции. Так, чтобы получить базовое представление о профессии, нужно изучить серию роликов и понять, насколько человек предрасположен к получению этих навыков.

Можно также пообщаться с будущими коллегами, чтобы узнать о состоянии рынка, задачах и трудностях сотрудников, с которыми они сталкиваются в работе.

«За три месяца нельзя освоить профессию, но можно заложить фундамент для переквалификации или получить базовые знания. Обычно трудозатраты на полноценный переход в новую профессию составляют примерно 400–500 часов. И главное в этом процессе — желание и самодисциплина», — подчеркнула Шиманская.

В случае если есть сомнения в выборе, можно посмотреть ролики со срезами профессий — их можно найти в открытом доступе. Например, видео с названиями «Кто такой тестировщик», «Как выглядит рабочий день тестировщика». Базовых знаний о профессии хватит, чтобы определиться с выбором, считает эксперт.

«Следующий шаг — опрос знакомых, которые работают по этой специальности и уже построили карьеру. Необходимо задать конкретные вопросы, чтобы понять, насколько выбранная профессия вам подходит. Начните с вопросов о задачах, которые человек решает в течение дня, и заодно узнайте, как проходит его рабочий день, с какими трудностями в работе он сталкивается», — добавила специалист.

Кроме того, Шиманская рассказала о тенденциях на рынке труда. Так, если раньше можно было разделить, например, разработчика и инженера, то теперь специалисты сами разрабатывают высоконагруженные системы для оптимизации собственной работы. В ближайшее время рынок труда трансформируется, отмечает она.

«Часть специалистов действительно заменит искусственный интеллект. Но будут необходимы смежные профессионалы, в том числе те, кто будет следить за качеством выполнения задач системой. Скоро все станут начинающими разработчиками, а языки программирования позволят оптимизировать работу любого специалиста. Начинайте учить программирование сейчас, потому что в будущем базовые знания будут нужны так же, как и иностранные языки», — заключила эксперт.

13 апреля руководитель направления продаж «Авито Работы» Роман Губанов рассказал «Известиям», что в 2023 году нейросети могут внедриться в целый ряд профессий, в том числе в IT, журналистику, преподавание и другие. Однако, по мнению эксперта, переживать не стоит: нейросеть еще несовершенна и будет развиваться многие годы.