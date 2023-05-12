Реклама
Прямой эфир
Мир
В посольстве РФ обвинили Запад в создании помех зерновой сделке
Мир
Число пострадавших в результате землетрясения в Японии возросло до 8
Мир
В Швейцарии украинцам посоветовали вернуться к Зеленскому
Спорт
Сорокин вошел в тройку претендентов на приз «Везина Трофи»
Армия
Эксперт рассказал об украинской «гвардии наступления» под Артемовском
Мир
CNN узнал об уходе с поста заместителя госсекретаря США этим летом
Мир
Белый дом назвал необходимой поставку Британией дальнобойных ракет Украине
Общество
Советский актер Олег Севастьянов скончался в возрасте 74 лет
Мир
WSJ назвала имя потенциального гендиректора Twitter вместо Маска
Мир
Посол Судана рассказал о контроле армии над всеми провинциями страны
Мир
В Британии сообщили о провале попыток Запада добиться капитуляции России
Мир
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Калифорнии
Мир
Американский политик Янг признал победу Путина над НАТО

Названы способы начать карьеру заново за лето

Эксперт Шиманская: за короткий срок нельзя освоить профессию, но можно получить базовые знания
0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководитель карьерного центра Skypro Светлана Шиманская рассказала «Известиям», как перезапустить карьеру за короткий срок.

Прежде всего она отметила, что нужно поставить перед собой четкую цель. Для того чтобы правильно сформулировать задачи и понять необходимые цели, нужно изучать статьи и искать материалы в интернете об интересных профессиях. Также Шиманская рекомендовала смотреть тематические видео и лекции. Так, чтобы получить базовое представление о профессии, нужно изучить серию роликов и понять, насколько человек предрасположен к получению этих навыков.

Можно также пообщаться с будущими коллегами, чтобы узнать о состоянии рынка, задачах и трудностях сотрудников, с которыми они сталкиваются в работе.

«За три месяца нельзя освоить профессию, но можно заложить фундамент для переквалификации или получить базовые знания. Обычно трудозатраты на полноценный переход в новую профессию составляют примерно 400–500 часов. И главное в этом процессе — желание и самодисциплина», — подчеркнула Шиманская.

В случае если есть сомнения в выборе, можно посмотреть ролики со срезами профессий — их можно найти в открытом доступе. Например, видео с названиями «Кто такой тестировщик», «Как выглядит рабочий день тестировщика». Базовых знаний о профессии хватит, чтобы определиться с выбором, считает эксперт.

«Следующий шаг — опрос знакомых, которые работают по этой специальности и уже построили карьеру. Необходимо задать конкретные вопросы, чтобы понять, насколько выбранная профессия вам подходит. Начните с вопросов о задачах, которые человек решает в течение дня, и заодно узнайте, как проходит его рабочий день, с какими трудностями в работе он сталкивается», — добавила специалист.

Кроме того, Шиманская рассказала о тенденциях на рынке труда. Так, если раньше можно было разделить, например, разработчика и инженера, то теперь специалисты сами разрабатывают высоконагруженные системы для оптимизации собственной работы. В ближайшее время рынок труда трансформируется, отмечает она.

«Часть специалистов действительно заменит искусственный интеллект. Но будут необходимы смежные профессионалы, в том числе те, кто будет следить за качеством выполнения задач системой. Скоро все станут начинающими разработчиками, а языки программирования позволят оптимизировать работу любого специалиста. Начинайте учить программирование сейчас, потому что в будущем базовые знания будут нужны так же, как и иностранные языки», — заключила эксперт.

Дедлайн для школьника: как выбрать профессию подростку
Эксперты призвали решить вопрос с профориентацией до восьмого класса

13 апреля руководитель направления продаж «Авито Работы» Роман Губанов рассказал «Известиям», что в 2023 году нейросети могут внедриться в целый ряд профессий, в том числе в IT, журналистику, преподавание и другие. Однако, по мнению эксперта, переживать не стоит: нейросеть еще несовершенна и будет развиваться многие годы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023