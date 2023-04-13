Эксперт назвал профессии, куда нейросети могут прийти уже в этом году

В этом году нейросети могут внедриться в целый ряд профессий, в том числе IT, журналистику, преподавание и другие. О том, где еще найдет применение искусственный интеллект (ИИ) и сможет ли он заменить в работе людей, «Известиям» 13 апреля рассказал руководитель направления продаж «Авито Работы» Роман Губанов.

Он отметил, что технологический прорыв и стремительный апгрейд нейросетей стали особенно заметны в 2023 году, и уже сейчас становится понятно, в какие сферы ИИ может внедриться уже в этом году.

По словам эксперта, важным игроком здесь стал чат-бот ChatGPT, выпущенный на рынок компанией американского предпринимателя Илона Маска в конце 2022 года. По мнению эксперта, данная разработка сможет внедриться в деятельность в нескольких сферах.

Например, это программирование. Исходя из исследования «Авито Работы», 72% россиян назвали сферу IT, куда включили нейросети, перспективным направлением деятельности в ближайшие пять лет.

«Это действительно так: ChatGPT и его аналоги научились писать код быстро и качественно, и их развитие только началось. Более того, коды, написанные сетью, работают качественно, поэтому в будущем работодателям возможно будет эффективнее использовать ChatGPT или его «сестер» для рутинных задач», — отметил Губанов.

По его словам, другая профессия, куда может внедрится ChatGPT, — это преподавание. Эксперт рассказал, что чат-бот сейчас обучают вести школьные занятия, но пока с переменным успехом: ИИ часто допускает ошибки во время уроков, но с каждым опытом их становится все меньше. Со временем машинное обучение поможет сделать процесс преподавания более эффективным, однако произойдет это нескоро.

«Кроме того, ИИ умеет писать сценарии, создавать информационные тексты, чем может взять на себя часть обязанностей копирайтеров и журналистов. Нейронные сети еще в 2022 году научились составлять новостные сводки в мире спорта, моды и других сферах и генерировать «человеческие» тексты без ошибок. Опрос «Авито Работы» также доказал, что 38% россиян не отличают тексты, созданные нейросетью, от материалов, написанных человеком. Безусловно, исключить живую журналистику из сетей не получится», — считает Губанов.

Он также обратил внимание, что на рынке технологий ИИ уже такое количество эффективных нейросетей, что они затрагивают сферы еще целого ряда профессий, например юристов, маркетинговых аналитиков, рекламщиков и графических дизайнеров.

Однако, по мнению эксперта, переживать не стоит: нейросеть еще несовершенна и будет развиваться многие годы.

«В ближайшее время она скорее станет помощником для многих специалистов, поэтому их работа станет только проще, эффективнее и быстрее. Искусственный интеллект никогда не научится главному — эмпатии и сопереживанию, которые необходимы во многих профессиях, таких как учитель, воспитатель, маркетолог, рекламщик и менеджер. Кроме того, у нейросети есть проблемы с воображением, поэтому в творческих профессиях всегда будут в приоритете именно люди, а не машины», — подытожил Губанов.

В конце марта в компании T.Hunter рассказали «Известиям», что возможности чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT начали использовать мошенники. Они начали рассылать первые фишинговые письма, составленные с помощью этого инструмента.

ChatGPT — бот с искусственным интеллектом, который разработала компания OpenAI. Он умеет вести беседу, давать ответы на заданные вопросы, а также править и создавать компьютерный код и даже стихи и песни.