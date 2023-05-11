Вдову Караченцова госпитализировали с травмой головы

Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова актриса Людмила Поргина оказалась в больнице с травмой головы.

Как отмечает Пятый канал в четверг, 11 мая, 74-летняя артистка неудачно упала на своей даче, когда поскользнулась в бойлерной.

Отмечается, что в настоящее время Поргина уже выписана из медучреждения. Медики не обнаружили у нее каких-либо серьезных последствий от удара. Как отмечает Pravda.Ru, актриса получила сотрясение мозга.

Актриса уже вернулась к участию в съемках на телевидении.

«Я в полном порядке. Я выписалась, завтра закроют бюллетень, и я уже буду в театре. Врачи говорят, что я очень везучая», — цитирует Поргину сайт aif.ru.

В начале года актриса уже оказывалась в больнице. Тогда она жаловалась на последствия нервного срыва и тахикардию. После лечения у Поргиной обострилась подагра. Несмотря на проблемы со здоровьем, актриса заявляла, что не собирается сдаваться перед собственными недугами.