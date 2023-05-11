Два человека пострадали при столкновении грузовиков под Ульяновском
В Ульяновской области в результате столкновения двух грузовых автомобилей пострадали два человека. Об этом ulpravda.ru сообщили 11 мая в региональном УМВД.
«По предварительной информации, в 12:05 на подъезде к городу Ульяновску от трассы М-5 «Урал» столкнулись грузовые машины марок DAF и «КамАЗ», — рассказал порталу старший референт ОИОС УМВД России по Ульяновской области Сергей Сергеенко.
Как уточняет ulpravda.ru, недалеко от села Большие Ключищи столкнулись грузовик с прицепом-цистерной и грузовик, загруженный бетонными блоками. Оба водителя были доставлены в больницу. Информация об их состоянии не приводится.
1 мая три фуры, легковая машина и «Газель» столкнулись на трассе в Воротынском районе Нижегородской области. Четыре человека погибли, двое были доставлены в больницы.