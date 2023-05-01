Четыре человека погибли в ДТП с пятью машинами в Нижегородской области

Три фуры, легковая машина и «Газель» в понедельник, 1 мая, столкнулись на трассе в Воротынском районе Нижегородской области, четыре человека погибли, двое доставлены в больницы. Об этом рассказал заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

«Один пострадавший в крайне тяжелом состоянии доставлен в Воротынскую центральную районную больницу. Второй пострадавший в тяжелом состоянии эвакуирован в Лысковскую центральную районную больницу», — написал он.

Авария произошла в 17:10 на 565-м км федеральной трассы М-7 «Волга». Предварительно, у прицепа к грузовику MAN во время движения по дороге лопнуло колесо. Фура вылетела на встречную полосу, врезалась в Kia Sportage, после чего столкнулась с большегрузами «КамАЗ» и Scania. Водитель «Газели» съехал с трассы, уточнили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Погибли водитель автомобиля MAN, а также водитель и две пассажирки Kia.

29 апреля пресс-служба регионального управления ГИБДД сообщила об аварии в Саратовской области. В результате ДТП на трассе пострадали четыре человека, их госпитализировали. Произошло опрокидывание минивэна Toyota Alphard неподалеку от села Демьяс в Дергачевском районе.