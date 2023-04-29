Четыре человека пострадали в ДТП в Саратовской области
Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Саратовской области. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Отмечается, что произошло опрокидывания минивэна Toyota Alphard недалеко от села Демьяс в Дергачевском районе.
В результате аварии пострадали водитель и три пассажира. В настоящий момент они госпитализированы.
Ранее в этот день в Санкт-Петербурге столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль, в результате водитель легкового автомобиля погиб, пострадали четыре пассажира автобуса.
На кадрах, появившихся в распоряжении «Известий», видно, как белый автомобиль на скорости вылетает на встречную полосу и врезается в общественный транспорт. От удара автобус отбрасывает на обочину, после чего он задевает столб.