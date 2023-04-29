Опубликованы кадры смертельного ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге

Опубликованы кадры смертельного ДТП с автобусом и легковым автомобилем в Санкт-Петербурге.

Кадры сделаны установленным в автобусе регистратором. На них видно, как белый автомобиль на скорости вылетает на встречную полосу и врезается в общественный транспорт. От удара автобус отбрасывает на обочину, после чего он задевает столб.

ДТП в районе дома 66 на Санкт-Петербургском проспекте произошло ранее в этот день. В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб, пострадали четыре пассажира автобуса.

Причину и виновника ДТП установит дознание. На месте аварии работают следователи и криминалисты.