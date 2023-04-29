Один человек погиб в ДТП с рейсовым автобусом в Санкт-Петербурге
Рейсовый автобус и легковой автомобиль столкнулись в Санкт-Петербурге днем в субботу, в результате водитель легкового автомобиля погиб, пострадали четыре пассажира автобуса. Об этом 29 апреля сообщили в экстренных службах.
Авария произошла в районе дома 66 на Санкт-Петербургском проспекте. Рейсовый автобус ехал по маршруту № 103.
«В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, четыре пассажира автобуса пострадали, среди них девочка 12 лет и юноша 17 лет, а также две женщины», — цитирует ТАСС источник в экстренных службах.
Причину и виновника ДТП установит дознание. На месте аварии работают следователи и криминалисты.
Ранее, 17 апреля, в Петербурге произошло массовое ДТП. На пересечении Легковой улицы и Комендантского проспекта было повреждено более 10 машин, включая грузовой автомобиль. Пострадали восемь человек.