Доллар может лишиться статуса мировой резервной валюты
Доллар рискует потерять статус резервной валюты, считают аналитики Goldman Sachs. По их мнению, ситуацию усугубляют проблемы с потолком госдолга США. Инвесторы внимательно следят за действиями Вашингтона, передает телеканал «Известия». Недавняя встреча Джо Байдена с лидерами конгресса прошла безрезультатно. Стороны не смогли договориться о повышении потолка госдолга. Над экономикой США нависла угроза технического дефолта. Рынки казначейских облигаций уже учитывают риски неплатежей, так как власти исчерпают возможности для заимствований уже в июне. После этого министерство финансов США прекратит некоторые платежи. Сдвиги в американской экономике спровоцируют волну сокращений.
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