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Путин поручил Моору поддерживать города-побратимы в ЛНР

Президент пожелал успехов главе Тюменской области на предстоящих в сентябре выборах
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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Тюменская область должна и дальше помогать населенным пунктам в ЛНР, заявил Владимир Путин на встрече с губернатором региона Александром Моором 11 мая. Во время беседы также обсуждалась поддержка семей участников СВО, рекордные объемы ввода жилья и большое число ДТП.

О чем говорили на встрече

— Владимир Путин прежде всего обратил внимание на рост численности населения в Тюменской области. «Немногие регионы могут похвастаться этим показателем», — заметил он. По его мнению, это, в частности, может быть связано с тем, что число врачей на тысячу населения там выше, чем в среднем по стране.

— В регионе активно развивается сфера строительства жилья, заметил тюменский губернатор. По его данным, в 2022 году был установлен исторический рекорд по вводу недвижимости: получилось 1,4 кв м на человека — это третий результат по России. Президент похвалил власти за успехи в этой сфере. «С 2021-го на 2022 год скачок был приличный <…> В предыдущие годы рост был, но только небольшой, а здесь прямо скачок: 1706-2245 [тыс. кв. м]», — заявил Владимир Путин.

— Регион также помогает участникам СВО и их родственникам. В частности, по каждой семье составлен социальный паспорт. В целом в области утвердили более 30 видов соцподдержки — например, бесплатное горячее питание для школьников и студентов до 24 лет. Кроме того, в регионе появилось 80 социальных семейных гостиных, в которых можно получить «самые разные консультации».

— В прошлом июне регион заключил соглашение с городом Краснодон и Краснодонским районом ЛНР. Тюменская область помогает, в том числе с восстановлением инфраструктуры и системы здравоохранения. «Вы не оставляйте эту работу с вашими побратимами», — сказал глава государства. Александр Моор заверил, что сотрудничество продолжится — планы на 2023 год сверстаны.

— Однако в Тюменской области есть и свои проблемы. «Большая аварийность на дороге за счет чего, почему?», — поинтересовался президент. Тюменский губернатор подтвердил, что в этой сфере «есть над чем работать», и заверил, что показатели будут улучшены. Одной из причин высокого уровня аварийности он назвал «достаточно большой транзитный пассажиропоток».

— В конце встречи президент пожелал Александру Моору удачи на выборах главы региона в сентябре 2023 года. «У вас в целом все получается. Хочу пожелать вам успехов», — сказал Владимир Путин.

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