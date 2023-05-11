В МГИМО оценили слова кандидата в президенты Турции о сближении страны с Западом

Курс на сближение Турции с Западом — это линия Народно-республиканской партии. Об этом 11 мая «Известиям» заявила доцент МГИМО, эксперт по Турции Юлия Кудряшова.

Ранее кандидат в президенты Турции, председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу заявил, что хочет переориентировать внешнюю политику Анкары на Запад.

По словам Кудряшовой, такое высказывание можно рассматривать и как часть предвыборной кампании, и как продолжение традиции данной партии.

«Таким образом, с одной стороны, Кылычдароглу хотел бы заручиться поддержкой Запада. Но самое главное, что в принципе сближение с США, с НАТО — традиционное направление данной партии», — сказала эксперт.

Накануне старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов сообщил «Известиям», что заявление главы МВД Турции Сулеймана Сойлу о том, что США вмешиваются в предстоящие в стране выборы президента, сделано в рамках предвыборной борьбы, однако оно соответствует действительности.

По словам Лукьянова, одним из важнейших пунктов, на которых настаивает оппозиция в предвыборной риторике, является необходимость комплексного пересмотра отношений со странами Запада в интересах дальнейшего развития интеграции Турции с Евросоюзом.

В конце апреля Кылычдароглу заявил, что возобновит переговоры о вступлении страны в Евросоюз в случае успеха на президентских выборах. Отмечалось, что поддержка евроинтеграции является одним из основных предвыборных обещаний Кылычдароглу. При этом он выразил готовность сохранять экономические связи с Россией, несмотря на критическое отношение к политике Москвы.

В настоящее время в Турции готовятся к президентским и парламентским выборам, которые назначены на 14 мая.