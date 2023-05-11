В Кремле осудили недопуск фехтовальщиков РФ к международным турнирам

Москва негативно оценивает недопуск российских фехтовальщиков к международным турнирам, спортсмены должны иметь право отстаивать честь страны. Об этом в четверг, 11 мая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы весьма негативно оцениваем подобные решения. <…> Спортсмены должны иметь право на участие в соревнованиях, на отстаивание своей спортивной чести и спортивной чести своей страны», — сказал он журналистам.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, Москва считает неправильным пытаться «обусловить какими-то политическими требованиями к спортсменам их участие в международных соревнованиях».

Ранее в этот день глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сообщал, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к соревнованиям ряд ведущих российских спортсменов. В частности, это коснулось олимпийских чемпионок Софьи Великой, Софии Поздняковой и Яны Егорян и Ольги Никитиной. Кроме того, до турниров не допущены чемпионы мира Вениамин Решетников и Камиль Ибрагимов.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские фехтовальщики будут участвовать в международных турнирах только в равных правах со спортсменами других стран.

В начале мая этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин в немецком Бонне отменили из-за возможного участия российских и белорусских спортсменов. По этой же причине был отменен этап Кубка мира в женской рапире, который должен был пройти в мае в Таубербишофсхайме.

Конгресс FIE в марте разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе со второй половины апреля. Однако процесс затянулся из-за рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), который объявил, что рассматривает возможность допустить к соревнованиям только тех спортсменов, которые не выражали поддержку спецоперации РФ на Украине.