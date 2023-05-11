Реклама
Прямой эфир
Политика
В МГИМО оценили слова кандидата в президенты Турции о сближении страны с Западом
Культура
Disney подтвердила работу над сиквелом «Чумовой пятницы»
Мир
CNN сообщила о поставках Британией Украине крылатых ракет большой дальности
Происшествия
ФСБ перехватила около 500 кг наркотиков на границе с Белоруссией
Общество
Москвичам пообещали до +23 градусов на выходных
Интернет и технологии
Маск объявил о запуске зашифрованных сообщений в Twitter
Интернет и технологии
Google представила обновленную версию чат-бота Bard
Мир
Как минимум четыре человека пострадали в результате взрыва в центре Милана
Мир
ЕС намерен потратить €70 млрд на укрепление обороны в ближайшие три года
Мир
27 человек пострадали при обрушении пешеходного моста в Финляндии
Мир
Боррель озвучил сумму оказанной Киеву помощи со стороны ЕС
Мир
Песков прокомментировал поставки Киеву ракет большой дальности
Мир
В РАН объяснили происхождение «огненных шаров» в небе над Японией

В Кремле осудили недопуск фехтовальщиков РФ к международным турнирам

Песков: Москва негативно оценивает недопуск фехтовальщиков РФ к международным турнирам
0
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва негативно оценивает недопуск российских фехтовальщиков к международным турнирам, спортсмены должны иметь право отстаивать честь страны. Об этом в четверг, 11 мая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы весьма негативно оцениваем подобные решения. <…> Спортсмены должны иметь право на участие в соревнованиях, на отстаивание своей спортивной чести и спортивной чести своей страны», — сказал он журналистам.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, Москва считает неправильным пытаться «обусловить какими-то политическими требованиями к спортсменам их участие в международных соревнованиях».

Скрестить шансы: FIE допустила российских фехтовальщиков до соревнований
За возвращение спортсменов из России и Белоруссии на международную арену проголосовали 89 делегатов, против — 46

Ранее в этот день глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сообщал, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к соревнованиям ряд ведущих российских спортсменов. В частности, это коснулось олимпийских чемпионок Софьи Великой, Софии Поздняковой и Яны Егорян и Ольги Никитиной. Кроме того, до турниров не допущены чемпионы мира Вениамин Решетников и Камиль Ибрагимов.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские фехтовальщики будут участвовать в международных турнирах только в равных правах со спортсменами других стран.

В начале мая этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин в немецком Бонне отменили из-за возможного участия российских и белорусских спортсменов. По этой же причине был отменен этап Кубка мира в женской рапире, который должен был пройти в мае в Таубербишофсхайме.

Конгресс FIE в марте разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе со второй половины апреля. Однако процесс затянулся из-за рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), который объявил, что рассматривает возможность допустить к соревнованиям только тех спортсменов, которые не выражали поддержку спецоперации РФ на Украине.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023