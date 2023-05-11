В ОКР напомнили о важности равных прав для фехтовальщиков из России на турнирах

Российские фехтовальщики будут участвовать в международных турнирах только в равных правах со спортсменами других стран. Об этом 11 мая заявил в своем Telegram-канале глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Он уточнил, что неоднократно обсуждал с членами российской сборной по фехтованию формат «возвращения», предлагаемый спортсменам.

«И могу сказать, что никто из них не рассматривал и не рассматривает вариант выступлений на международных турнирах при существующих ограничениях», — обратил внимание Поздняков.

Позиция российских спортсменов едина — все будут выступать на международных первенствах без надуманных параметров и «искусственных полос препятствий».

Ранее глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сообщал, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к соревнованиям ряд ведущих российских спортсменов, в том числе олимпийских чемпионок Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.

Кроме того, в начале мая этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин в немецком Бонне отменили из-за возможного участия российских и белорусских спортсменов. По этой же причине был отменен этап Кубка мира в женской рапире, который должен был пройти в мае в Таубербишофсхайме.

4 мая Федерация фехтования Швеции запретила своим спортсменам принимать участие в соревнованиях с участниками из России или Белоруссии.

Конгресс FIE в марте разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе со второй половины апреля. Однако процесс затянулся из-за рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), который объявил, что рассматривает возможность допустить к соревнованиям только тех спортсменов, которые не выражали поддержку спецоперации РФ на Украине.