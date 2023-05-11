В РАН объяснили происхождение «огненных шаров» в небе над Японией

«Огненные шары», которые были замечены над Окинавой в Японии, — это, предположительно, обломки ракеты или спутника. Таким мнением с «Известиями» 11 мая поделился старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков.

Ранее в этот день сообщалось, что в небе над японской префектурой Окинава заметили два медленно падающих объекта, внешне схожих с огненными шарами, за которыми оставался длинный шлейф. Как отметил доцент Университета Хёго Тосихито Исида, обычно метеориты летят быстро, а шлейф за ними остается короткий.

«Предположительно, это обломки космического аппарата, ракеты или спутника. Видимо, это небольшие объекты космического мусора. Опасности для людей они не представляют», — рассказал Нароенков.

Аналогичного мнения придерживается и директор Астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета (АО ИГУ), старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор, доктор физико-математических наук Сергей Язев.

«Безусловно, это не метеорит. Это космическое тело искусственного происхождения, которое сходит с орбиты и сгорает в верхних слоях атмосферы. Вероятно, подробная информация о нем появится чуть позже. Такие события отслеживаются специальными организациями, которые впоследствии публикуют сообщение, что это было», — отметил Язев.

При этом он обратил внимание, что, скорее всего, эти объекты не долетели до Земли. И даже если это крупные фрагменты, которые не успели сгореть в атмосфере, то они упали в океан.

Ранее, 7 апреля, в Усть-Кутском районе Иркутской области зафиксировали падение небесного тела. Информацию об этом подтвердили в администрации властей района. По словам очевидцев, на улице стало резко светло на секунду, из-за вспышки в комнате стало на мгновение светло.