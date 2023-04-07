В небе над Иркутской областью заметили падение метеорита

В Усть-Кутском районе Иркутской области зафиксировано падение небесного тела.

Как сообщает ТАСС информацию об этом подтвердили в администрации властей района в пятницу, 7 апреля.

В Сети также было опубликовано множество видео с камер наблюдения, на которых изображено падение неопознанного объекта на окраине города Усть-Кут. Пользователи сошлись во мнении, что в небе был запечатлен именно метеорит.

По словам очевидцев, на улице стало резко светло на секунду, а из-за вспышки в комнате стало на мгновение светло.

Ранее, 15 февраля, российские ученые рассказали «Известиям» о важных открытиях, которые были сделаны за 10 лет, прошедших со дня падения Челябинского метеорита. Так, они отметили, что вещества, которые синтезируются в космосе, могут обладать уникальными физическими свойствами, потому что при их рождении отсутствует гравитация и есть доза облучения элементарными частицами от космических лучей и солнечного ветра. Такого эффекта на Земле достичь невозможно.

Днем ранее сообщалось, что в небе над Ла-Маншем взорвался метеорит Sar2667, озарив небо яркой вспышкой. Небесное тело было видно в небе Англии, Уэльса и Северной Франции.