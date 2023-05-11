Неизвестные падающие объекты заметили в небе над островом Окинава

В небе над японским островом Окинава замечено падение неизвестных объектов, внешне напоминающих метеориты. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил японский телеканал TBS.

Очевидцы заметили два медленно падающих объекта, внешне схожих с огненными шарами, за которыми оставался длинный шлейф.

Доцента Университета Хёго Тосихито Исида заявил телеканалу, что обычно метеориты летят быстро, а шлейф за ними остается короткий. По его словам, данный объект скорее похож на сходящий с орбиты искусственный спутник.

Ранее, 7 апреля, в Усть-Кутском районе Иркутской области зафиксировали падение небесного тела. Информацию об этом подтвердили в администрации властей района. По словам очевидцев, на улице стало резко светло на секунду, а из-за вспышки в комнате стало на мгновение светло.