Школьник умер после урока физкультуры в Москве

Ученик девятого класса скончался в московской школе после урока физкультуры. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил источник агентства ИA REGNUM.

Трагедия произошла утром 10 мая в учебном заведении в районе Перово.

По словам источника, на физкультуре мальчик вел себя активно, выглядел здоровым. Подросток скончался на перемене между первым и вторым уроком.

Прибывшие медики констатировали смерть подростка. Причина гибели пока неизвестна, проводится расследование.

Ранее, 12 апреля, в ауле Хатукай, Республика Адыгея, скончалась десятилетняя девочка после полученной на уроке физкультуры травмы ноги. Уточняется, что в течение нескольких дней она обращалась за медицинской помощью. После ухудшения состояния она была госпитализирована и скончалась спустя несколько часов. Обстоятельства произошедшего выясняются.