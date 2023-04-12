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Ребенок скончался после травмы на уроке физкультуры в Адыгее

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В ауле Хатукай, Республика Адыгея, скончалась десятилетняя девочка после полученной на уроке физкультуры травмы. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ по региону.

«Предварительно установлено, что <…> 10-летняя девочка во время игры в баскетбол на уроке физкультуры в школе травмировала ногу. После этого в течение нескольких дней она обращалась за медицинской помощью. <…> После ухудшения состояния несовершеннолетняя госпитализирована в медицинское учреждение Красногвардейского района республики, где через несколько часов наступила ее смерть», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что вся медицинская документация была изъята для выяснения деталей и обстоятельств произошедшего. Позднее будет дана оценка действиям должностных лиц школы и качеству оказанной медпомощи.

Региональный Telegram-канал «Нетипичная Адыгея» со ссылкой на родителей погибшей сообщил, что при первом обращении в больницу несовершеннолетней диагностировали растяжение, а врач порекомендовал разогревающую мазь. Однако позднее у девочки посинели губы и существенно поднялась температура. В посмертном диагнозе были указаны стрептококковая пневмония и острый сепсис.

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Ранее, 15 марта, в одной из школ Выборгского района Санкт-Петербурга семиклассница умерла во время урока физкультуры. 14-летняя девочка почувствовала себя плохо во время пробежки. Прибывшая на место скорая помощь не смогла помочь ребенку — подросток умер во время реанимационных действий. Отмечается, что у школьницы были проблемы с сердцем, но от занятий физкультурой она не была освобождена.

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