Воздушная тревога объявлена на юге Израиля у границы с сектором Газа

На юге Израиля у границы с сектором Газа объявлена воздушная тревога, об этом 11 мая сообщила израильская армия.

«В районе Газы звучат сирены», — говорится в сообщении.

Подробностей происходящего не приводится.

Накануне по территории Израиля из сектора Газа была проведена масштабная ракетная атака, за день было выпущено 469 ракет. Израильские военные атаковали в ответ 133 цели боевиков в анклаве.

Отмечается, что 333 ракеты достигли территории Израиля, 153 из них были перехвачены израильской системой противовоздушной обороны.

Еще более 100 пусков были неудачными.

Как заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, свыше 400 ракет выпущено за сутки из сектора Газа по территории Израиля. Значительная часть ракет упала на открытой местности, часть ракет была сбита, уточнил он.

Ответным ударом Израиля были уничтожены три боевика радикального движения «Исламский джихад» (запрещенная в РФ террористическая организация). В числе погибших — ​командующий ракетными силами группировки Али Гали, который координировал удары по израильской территории, отметили израильские военные.

Информацию подтвердили в палестинской автономии.

10 мая стало известно о возобновлении Израилем ракетных ударов по целям «Исламского джихада» в секторе Газа. В ночь на 9 мая ВВС Израиля нанесли ракетные удары по объектам этой группировки, сообщалось о 20 пострадавших.

7 апреля ВВС Израиля также нанесли удары по сектору Газа, по объектам производства оружия палестинского Исламского движения сопротивления (ХАМАС) в северной и центральной частях страны.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.