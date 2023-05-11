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Производитель из Москвы втрое увеличил поставки изделий для чипирования животных

Московская компания ISBC втрое увеличила поставки изделий для чипирования животных
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
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Столичная компания ISBC, занимающаяся производством RFID-продукции, втрое увеличила поставки изделий для чипирования домашних животных. Об этом 11 мая сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В I квартале текущего года она (компания. — Ред.) увеличила продажи изделий для подкожного чипирования домашних животных на 190% по сравнению тем же периодом 2022 года», — приводятся в публикации слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.

Он отметил, что вся продукция ISBC проходит на производстве двухфакторную проверку, которая исключает брак. Каждый микрочип поставляется в индивидуальной упаковке и может быть использован в течение пяти лет.

Компания стала одной из первых в стране, получивших сертификацию Россельхознадзора и право от Министерства сельского хозяйства РФ на реализацию пилотных проектов по учету и идентификации животных.

По словам директора департамента идентификации животных ISBC Николая Боярова, компания производит шприцы для подкожного чипирования с 2017 года. При этом их изделия выполнены в удобном формате, а игла очень остро наточена, что делает инъекцию почти безболезненной.

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