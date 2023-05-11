Производитель из Москвы втрое увеличил поставки изделий для чипирования животных

Столичная компания ISBC, занимающаяся производством RFID-продукции, втрое увеличила поставки изделий для чипирования домашних животных. Об этом 11 мая сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В I квартале текущего года она (компания. — Ред.) увеличила продажи изделий для подкожного чипирования домашних животных на 190% по сравнению тем же периодом 2022 года», — приводятся в публикации слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.

Он отметил, что вся продукция ISBC проходит на производстве двухфакторную проверку, которая исключает брак. Каждый микрочип поставляется в индивидуальной упаковке и может быть использован в течение пяти лет.

Компания стала одной из первых в стране, получивших сертификацию Россельхознадзора и право от Министерства сельского хозяйства РФ на реализацию пилотных проектов по учету и идентификации животных.

По словам директора департамента идентификации животных ISBC Николая Боярова, компания производит шприцы для подкожного чипирования с 2017 года. При этом их изделия выполнены в удобном формате, а игла очень остро наточена, что делает инъекцию почти безболезненной.

Ранее, 10 мая, стало известно, что депутат Госдумы от «Единой России» Александр Спиридонов подготовил поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», согласно которым хозяевам животных могут вменять штраф за самовыгул своих питомцев. Кроме того, предлагается обязать всех заводчиков получать специальную лицензию на работу.