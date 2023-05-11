Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе россиян на военные сборы в 2023 году

Служащие запаса примут участие в ежегодных военных сборах. Соответствующий указ за подписью президента РФ Владимира Путина был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 10 мая.

«Обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов», — говорится в документе.

Сроки сборов и число людей, которое планируется призвать, не упоминаются. По сравнению с прошлыми годами изменений в тексте указа нет.

Военные сборы для запасников проводятся в РФ на регулярной основе. Их цель заключается в улучшении профессиональных навыков и знаний военнослужащих. Участие в сборах, как правило, принимают те, кто во время срочной службы или учебы в вузе освоил востребованные в армии специальности. Призыв касается также тех, кто был освобожден от военной службы или получил отсрочку.

24 сентября 2022 года Путин подписал пакет поправок о военной службе, согласно которому призванные на военные сборы из запаса будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы наравне с контрактниками.