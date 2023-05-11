В Москве студента арестовали за демонстрацию нацистской атрибутики

Басманный суд приговорил к административному аресту сроком на пять суток учащегося Московского областного государственного университета за публичную демонстрацию «нацистской атрибутики». Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном в картотеке дел Официального портала судов общей юрисдикции Москвы.

Согласно протоколу, студент Владимир Панин утром 6 мая читал в метро книгу «Черный марш. Воспоминания офицера СС. 1938–1945» за авторством Петера Ноймана, на обложке которой был изображен немецкий солдат в каске с руной «SS».

Молодого человека признали виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, поскольку он «осуществил публичное демонстрирование неограниченному кругу лиц — пассажирам Московского метрополитена — нацистской атрибутики». Суд также постановил уничтожить книгу.

Сам обвиняемый заявил, что не придерживается идеологии нацизма и фашизма, а литературный материал изучал в образовательных целях.

Как уточняет «РИА Новости», произведение, из-за которого арестовали Панина, свободно продается в российских маркетплейсах в электронном и в печатном виде. Кроме того, судя по отзывам, содержание книги является скорее антивоенным.

Ранее, 6 мая, сообщалось, что в Луганской Народной Республике (ЛНР) выявили подростка, который подменял в интернете георгиевскую ленту свастикой и оскорблял российских военнослужащих. В конечном итоге юноша раскаялся в содеянном и принес извинения.

До этого, в марте, уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили в отношении 61-летней жительницы города Абдулино Оренбургской области. По версии следствия, в феврале 2022 года года женщина опубликовала в одной из соцсетей комментарий с одобрением действий военных преступников нацистской Германии.