Эксперт рассказал о надеждах гарнизона ВФУ в Артемовске

Гарнизону ВФУ в Артемовске (украинское название — Бахмут) могут обещать, что к ним на помощь придет деблокирующая армия, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

«Будут сопротивляться до конца. При полной безнадеге сопротивление бы прекратилось. Пока оно есть, но оказывать его становится все сложнее и сложнее», — отметил он.

Тем не менее, надежды на благоприятный исход для гарнизона ВФУ улетучиваются, считает Леонков.

«Штурмовые отряды оказывают давление с фронта, в последние дни систематически наносятся мощные удары по резервам в этом районе. Они должны понимать, что происходит и с каждым днем их надежды тают», — подчеркнул эксперт.

В Минобороны РФ 10 мая рассказали, что российские штурмовые отряды продолжали атаки с целью овладеть кварталами на северо-западной и западной окраинах Артемовска. Подразделения ВДВ сковывали действия противника на флангах

Ударами авиации и огнем артиллерии Вооруженных сил России были поражены подразделения 67-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВФУ в районе западной окраины Артемовска и населенных пунктов Красное, Ступочки в ДНР.

Кроме того, в ДНР поражен пункт управления 107-й бригады территориальной обороны ВФУ.

По данным российского военного ведомства, за сутки на донецком направлении было уничтожено более 240 украинских боевиков и наемников, три бронированные машины, четыре автомобиля, а также САУ «Гвоздика».

10 мая в зоне спецоперации ВФУ потеряли не менее 500 человек и 34 единицу военной техники, включая гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны России.

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