Реклама
Прямой эфир
Мир
РФ насытит пограничную зону с Финляндией системами ПВО
Мир
На Украине предупредили ЕС о войне в случае прекращения поставок ВСУ
Мир
Куратор терактов в Белоруссии оказался участником протестов 2020 года
Общество
ФССП расширят доступ к кредитным историям россиян
Общество
По программе субсидирования найма на работу устроились 13 тыс. россиян
Спорт
«Интер» обыграл «Милан» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Экономика
В РФ возникли проблемы с ремонтом техники Bosch
Мир
Сектор Газа выпустил за день по Израилю 469 ракет
Мир
Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с РФ об обращении с ОЯТ
Армия
Военнослужащие ЮВО изучили новые образцы беспилотников
Мир
Венгрия отказалась от проведения ЧЕ по фигурному катанию 2024 года
Мир
Песков назвал НАТО прямым участником конфликта на Украине
Мир
Песков назвал причиной начала СВО обман России и другие ошибки Запада

Эксперт рассказал о надеждах гарнизона ВФУ в Артемовске

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гарнизону ВФУ в Артемовске (украинское название — Бахмут) могут обещать, что к ним на помощь придет деблокирующая армия, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

Стволы шахты: что хранится на секретных объектах ВФУ в Артемовске
Российские бойцы показали «Известиям» содержимое резервных складов оружия в соляных выработках под городом

«Будут сопротивляться до конца. При полной безнадеге сопротивление бы прекратилось. Пока оно есть, но оказывать его становится все сложнее и сложнее», — отметил он.

Тем не менее, надежды на благоприятный исход для гарнизона ВФУ улетучиваются, считает Леонков.

«Штурмовые отряды оказывают давление с фронта, в последние дни систематически наносятся мощные удары по резервам в этом районе. Они должны понимать, что происходит и с каждым днем их надежды тают», — подчеркнул эксперт.

В Минобороны РФ 10 мая рассказали, что российские штурмовые отряды продолжали атаки с целью овладеть кварталами на северо-западной и западной окраинах Артемовска. Подразделения ВДВ сковывали действия противника на флангах

Ударами авиации и огнем артиллерии Вооруженных сил России были поражены подразделения 67-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВФУ в районе западной окраины Артемовска и населенных пунктов Красное, Ступочки в ДНР.

Кроме того, в ДНР поражен пункт управления 107-й бригады территориальной обороны ВФУ.

По данным российского военного ведомства, за сутки на донецком направлении было уничтожено более 240 украинских боевиков и наемников, три бронированные машины, четыре автомобиля, а также САУ «Гвоздика».

10 мая в зоне спецоперации ВФУ потеряли не менее 500 человек и 34 единицу военной техники, включая гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны России.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Уличное продвижение: основные укрепрайоны ВФУ в Артемовске взяты

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023