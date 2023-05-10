Волейболистки московского «Динамо» в восьмой раз выиграли чемпионат России
Московское «Динамо» 10 мая обыграло калининградский «Локомотив» в четвертом матче (счет в серии 3:1) финала чемпионата России по волейболу среди женских команд и стало победителем турнира.
Игра завершилась победой «Динамо» со счетом 3-1.
За третье место поборются «Протоном» (Саратов) и «Динамо-Метар» (Челябинск).
«Динамо» в восьмой раз в истории выиграло чемпионат России (2006, 2007, 2009, 2016, 2017, 2018, 2019, 2023).
Ранее, 7 мая, казанский «Зенит» на выезде обыграл московское «Динамо» в третьем матче финальной серии чемпионата России по волейболу и в 11-ый раз одержал победу в турнире.