В последние месяцы из-за инфляции почти каждый четвертый из 10 французов отказывался от покупки продуктов питания. Об этом 10 мая говорится в опросе, проведенном Институтом изучения общественного мнения Elabe по заказу телеканала BFMTV.

По признанию респондентов, восемь из 10 французов (81%) хотя бы один раз за последний месяц сэкономили на продуктах питания, шоппинге, отказали себе в отдыхе (45%) или медицинской помощи (17%).

По сравнению с ноябрем 2022 года больше всего жители Франции стали меньше покупать еды — деньги на нее жалеют 43%. Французы говорят об отказе от мяса (43%), рыбы (34%), пирожных и бисквитов (27%), биопродуктов (26%) и колбасы (26%). В частности, они покупают или продукты более дешевой категории (44%), или в меньших количествах (30%).

Расходы на покупки сократили 53%, на посещение кинотеатров, рестораны или бары — 49%. Треть респондентов (34%) рассказали, что в последние месяцы им не хватало средств на отопление, еще 17% перестали делать пожертвования.

О том, что они еще могут сводить концы с концами и даже делать сбережения заявили 55% опрошенных, при этом 45% утверждают, что, наоборот, вынуждены ограничивать себя (32%) и даже брать в долг (13%).

В этот же день депутаты Европарламента (ЕП) отметили, что негативное влияние рестрикций больше почувствовали в самой Европе, нежели в России. Как заявил «Известиям» евродепутат от Франции Тьерри Мариани, санкционная политика Евросоюза (ЕС) в отношении РФ отказалась неэффективной.

До этого, 21 марта, в отчете компании IFOP сообщалось, что французы стали чаще отказываться от покупки средств гигиены и туалетной бумаги на фоне роста цен на продукты, бензин и отопление.

Кроме того, 3 марта сообщалось, что жители Франции готовы переходить на уцененные товары и продукты с истекающим сроком годности из-за инфляции. Отмечается, что в целом за год стоимость продуктов питания возросла на 14,5%.

25 января появилась информация о том, что потребительские цены на продукты в Евросоюзе (ЕС) в 2022 году значительно поднялись. Согласно отчету Еврокомиссии (ЕК), где приведены цены на сельхозтовары за декабрь, только хлеб и крупы подорожали на 19,8% по сравнению с декабрем 2021 года.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Однако антироссийские санкции уже обернулись экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.