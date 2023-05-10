В Ассоциации медсестер разъяснили инициативу о передаче им обязанностей врачей

Говоря о том, что медсестрам в России могут передать часть функционала врачей, речь идет не о возложении на них дополнительных обязанностей, а об их перераспределении. Предполагается, что с медсестер также снимут некоторые функции, передав их немедицинскому персоналу. При этом в опросе «Актион Медицина», судя по всему, медикам задавали некорректные вопросы, заявила в беседе с «Известиями» 10 мая президент Ассоциации медицинских сестер России (РАМС) Валентина Саркисова.

Ранее в этот день «Коммерсант» сообщил, что структуры Минздрава РФ предложили перераспределить часть медицинских задач от врачей к среднему медперсоналу. Отмечалось, что сервис «Актион Медицина» опросил медицинских работников о том, как они относятся к инициативе Минздрава — большинство врачей поддержали эту идею, а вот среди медсестер таких оказалось меньше 10%.

«Судя по всему, в рамках опроса, проведенного «Актион Медицина», у медицинских сестер спрашивали о готовности к увеличению функционала и к дополнительным обязанностям, что в корне неверно и уводит профессиональную аудиторию от всестороннего изучения и анализа этого вопроса. В действительности речь идет о качественном изменении функционала», — заявила Саркисова.

То есть, по ее словам, предполагается не то, что участковая сестра в качестве дополнительной нагрузки получит задачу обучения, консультирования, первичного приема и ведения пациентов, а то, что часть ее сегодняшних задач перейдет к немедицинскому персоналу.

«РАМС много лет последовательно выступает за укрепление профессионализма, рост статуса профессии, за то, чтобы медицинская сестра могла в работе реализовать свои знания. И выполнять профессиональные задачи в соответствии со своими знаниями и компетенциями. Именно перераспределение полномочий, увеличение доли медицинских, клинических, требующих специального образования задач и сокращение тех функций, которые такого образования не требуют, — вот на чем настаивают лидеры профессионального сообщества», — подчеркнула Саркисова.

Она также отметила, что на протяжении нескольких десятилетий РАМС говорит о клинической и экономической целесообразности перераспределения обязанностей между врачами, средним медперсоналом и немедицинскими работниками, о потенциале медицинских сестер, который «позволяет выполнять значительно более сложные и важные для клинического результата задачи, нежели чем те, которые предписаны медицинским сестрам сегодня».

В свою очередь, в Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России «Известиям» сообщили, что распределение функций позволяет повысить доступность медпомощи без потери ее качества в рамках имеющихся ресурсов — в том числе финансовых и трудовых. При этом речи о дополнительной нагрузке на медработников среднего звена не идет.

«Такой подход дает возможность высвободить время врача на работу с пациентом посредством передачи части функционала, не требующего глубоких знаний в области медицины, среднему и немедицинскому персоналу. Важно отметить, что переданы могут быть лишь отдельные функции, при этом назначать лечение может только врач и в некоторых случаях фельдшер», — говорится в сообщении.

Кроме того, в НИИ отметили, что часть функций, не требующих специальных навыков и медицинского образования, может быть передана от врачей и медсестер к немедицинским работникам поликлиник. В частности, это ведение персонального учета, информационной базы данных обслуживаемого населения, паспорта врачебного (терапевтического) участка.

Дополнительно, как сообщили в НИИ, немедицинский персонал может выполнять административные функции: приглашение прикрепленного населения на диспансеризацию, обзвон с целью напоминания о визите в поликлинику, распределение потоков пациентов в зависимости от цели обращения в медицинскую организацию и др.

«При этом отметим, что предлагаемые подходы к перераспределению функций относятся в большей степени к первичному звену здравоохранения, в то время как опрос проводился также и среди сотрудников стационаров, поэтому его результаты трудно назвать релевантными», — подытожили в НИИ.

Ранее в этот день проректор Государственного университета просвещения по научной работе, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Куликов в беседе с «Известиями» заявил, что инициатива о передаче медицинских задач врачей медсестрам может быть реализована при принятии определенных мер. В частности, по его мнению, важно разработать систему допуска к выполнению медсестрами новых функций, а также систему контроля Минздравом.