Путин поручил принять меры для предотвращения дефицита электроэнергии в Сибири

Президент РФ Владимир Путин отдал поручение принять меры для предотвращения возникновения дефицита электроэнергии в Юго-Восточной части Сибири. Об этом 10 мая сообщила пресс-служба Кремля.

«Принять решения, необходимые для предотвращения возникновения дефицита электрической энергии (мощности) в юго-восточной части объединенной энергетической системы Сибири, с учетом перспективных потребителей электрической энергии», — отмечено в перечне поручений на сайте Кремля.

Глава государства поручил предоставить ему доклад по этому вопросу до 29 декабря.

Ранее, 17 марта, сообщалось, что энергетический бизнес компании Эн+ презентовал министру энергетики Николаю Шульгинову проекты по развитию энергосистемы Сибири. Как сообщила пресс-служба Минэнерго, Шульгинов обратил внимание на то, что все инвестиционные заявки должны быть детально проработаны, после этого необходимо отразить решения для их энергоснабжения в схеме и программе развития электроэнергетики.

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