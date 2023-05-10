Опубликован первый тизер семиместного кроссовера Lexus TX

Премиум-бренд Lexus показал первое изображение модели TX, которая должна занять нишу между пятиместным кроссовером RX и полноценными внедорожниками GX и LX. Об этом во вторник, 9 мая, сообщила пресс-служба японского производителя.

Lexus TX построен на базе хорошо известного кроссовера Toyota Grand Highlander: на изображении очень заметно сходство задних стоек автомобилей. Известно, что TX будут выпускать в трех версиях с различными силовыми агрегатами: TX350, TX500h и TX550h+. Вероятно, линейка двигателей нового Lexus будет совпадать с аналогичной моделью Toyota.

Так, например, Grand Highlander доступен с турбированным четырехцилиндровым двигателем объемом 2,4 л мощностью 269 л. с. Гибридная версия внедорожника идет в паре с атмосферным ДВС мощностью 246 л. с., электромотором и электромеханическим вариатором, а также в версии с двигателем Hybrid Max общей мощностью 362 л. с.

Пока что Lexus не сообщает о дате официального релиза семиместного TX, однако известно, что новинку будут выпускать на заводе в американском штате Индиана: там же собирают Toyota Grand Highlander.

17 апреля аналитики «Авто.ру», основываясь на базе объявлений сервиса, сообщили «Известиям», какие автомобили спустя три года эксплуатации стали дороже. В их число вошел люксовый внедорожник Lexus GX. Так, в начале 2020 года новый автомобиль можно было купить за 4,8 млн рублей, а в 2023 году он продается за 7 млн рублей — на 46% дороже.