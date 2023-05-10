В Воронеже назначен новый вице-мэр по градостроительству

Заместителем главы Воронежа по градостроительству назначен Дмитрий Гладских, заявил мэр города Вадим Кстенин. На данный момент Гладских занимает пост замгендиректора по капитальному строительству в воронежской компании ДСК.

Ранее кресло вице-мэра занимал Александр Головацкий. Он проработал на этой должности с июля 2021-го по март 2023 года и ушел по собственному желанию. Дмитрий Гладских приступил к исполнению своих обязанностей в среду, 10 мая.

«Профильное образование и практический опыт Дмитрия Евгеньевича помогут ему профессионально выполнять поставленные мною задачи», — сказал Вадим Кстенин, его слова приводит ИА «Абирег».

По словам градоначальника, администрация Воронежа реализует множество масштабных проектов по благоустройству и строительству, и их успешное завершение — приоритетная задача. Кстенин уточнил, что одних только школ, которые планируется отреставрировать или построить с нуля, «у нас уже три».

Двумя неделями ранее Кстенин назначил временно исполняющего обязанности главы управления строительной политики. Им стал Евгений Шишкин.