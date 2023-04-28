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Мэр Воронежа назначил нового главу управления стройполитики

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Руководитель Дирекции единого заказчика капитального строительства Воронежа Евгений Шишкин стал временно исполняющим обязанности главы управления строительной политики, сообщил мэр города Вадим Кстенин.

Шишкин будет работать в статусе и.о. до согласования его кандидатуры в воронежской гордуме, пишет ИА «Абирег».

Ранее кресло главы управления строительной политики занимал Игорь Добрынин. Он проработал в этой должности менее года. В апреле стало известно, что Добрынин хочет уйти из администрации по собственному желанию.

Евгений Шишкин родился в 1976 году в Воронеже. После окончания Воронежской государственной архитектурно-строительной академии он работал в строительных компаниях. В 2018 году он пришел в городскую дирекцию единого заказчика, где почти три года проработамл замдиректора по капстроительству. В 2021-м возглавил дирекцию.

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