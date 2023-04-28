Мэр Воронежа назначил нового главу управления стройполитики
Руководитель Дирекции единого заказчика капитального строительства Воронежа Евгений Шишкин стал временно исполняющим обязанности главы управления строительной политики, сообщил мэр города Вадим Кстенин.
Шишкин будет работать в статусе и.о. до согласования его кандидатуры в воронежской гордуме, пишет ИА «Абирег».
Ранее кресло главы управления строительной политики занимал Игорь Добрынин. Он проработал в этой должности менее года. В апреле стало известно, что Добрынин хочет уйти из администрации по собственному желанию.
Евгений Шишкин родился в 1976 году в Воронеже. После окончания Воронежской государственной архитектурно-строительной академии он работал в строительных компаниях. В 2018 году он пришел в городскую дирекцию единого заказчика, где почти три года проработамл замдиректора по капстроительству. В 2021-м возглавил дирекцию.