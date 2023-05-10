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Почти 40 ДТП с участием животных произошло с начала года в Удмуртии

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В Удмуртии с начала 2023 года зафиксировано 38 случаев ДТП с участием диких животных. На сайте республиканского минприроды опубликовали информацию об участках трасс, где чаще всего происходят подобные аварии.

Руководитель ведомства Денис Удалов предупреждает, что с наступлением тепла на дорогах активность животных повышается. В связи с этим он просит водителей соблюдать правила дорожного движения и меры предосторожности, снижать скорость в темное время суток и следить за предупреждающими знаками, пишет udm-info.ru.

В свою очередь, ИА «Сусанин» публикует рекомендации, как следует поступить, если избежать ДТП не удалось. В частности, следует оставаться на месте аварии до приезда полиции. Забирать тушу сбитого животного запрещается. В противном случае водителю грозит уголовное наказание по статье 158 УК РФ «Кража».

За гибель животного придется заплатить штраф. Если это лось — 80 тыс. рублей, если медведь — 60 тыс. рублей, а если кабан — 30 тыс. рублей.

В середине апреля сообщалось, что на дорогах Новосибирской области с начала года погибло 10 лосей и 11 косуль. В региональном минприроды отметили, что дикие животные стали чаще попадать в ДТП на дорогах области.

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