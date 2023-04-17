На новосибирских дорогах с начала 2023 года погибло 10 лосей
На дорогах Новосибирской области с начала 2023 года погибло 10 лосей и 11 косуль. В региональном минприроды отметили, что дикие животные стали чаще попадать в ДТП на дорогах области.
Так, на территории местных заказников зафиксировано 11 ДТП с начала года, а всего в регионе — 20. За тот же период 2020 года зарегистрировали 7 случаев, рассказал глава ведомства Евгений Шестернин, чьи слова приводит VN.ru.
Чаще всего подобные аварии происходят в Колыванском направлении (Северный объезд), Мошковском направлении (рядом с границей Болотнинского района), Тогучинском направлении (Ленинск-Кузнецкая трасса), Сузунском заказнике.
Ранее сообщалось, что в администрации Иволгинского района Бурятии предложили помечать крупный рогатый скот светоотражающей краской. Цель — снизить число ДТП с участием коров и лошадей.