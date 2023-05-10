Генконсульства Германии в городах РФ прекратят прием заявлений россиян на визы

Визовые отделы генеральных консульств Германии, расположенные в Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске, 31 мая прекратят принимать заявления россиян о выдаче виз. Как отмечено на сайте дипмиссии 10 мая, подать документы на визу теперь будет только в посольстве ФРГ в Москве.

«Расположенные в вышеуказанных городах визовые центры VisaMetric продолжат свою работу, однако по причине почтовой пересылки документов из региона в регион будет необходимо учитывать более продолжительные сроки обработки заявлений», — говорится в сообщении.

Ранее, 4 апреля, Финляндия объявила о решении временно закрыть отделение генерального консульства в Петрозаводске. По оценке МИД страны, у Финляндии «пока нет необходимости содержать офис в Петрозаводске, так как основные задачи офиса значительно сокращены».

В середине января МИД Финляндии принял аналогичное решение относительно отделения генконсульства в Мурманске.

Ранее, 18 ноября 2022 года, генеральное консульство Италии сообщило, что передумало ограничивать прием российских загранпаспортов для получения визы. Это произошло после того, как с 15 ноября того же года визовые центры Италии ввели новое требование к россиянам для получения визы, отметив, что их заявления теперь будут рассматриваться только при наличии биометрического загранпаспорта сроком на 10 лет.

После этого генконконсульство сообщило, что продолжает принимать все виды заграничных паспортов граждан РФ как старого, так и нового образца.

12 сентября прошлого года прекратило действие соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Европейским союзом, подписанное 15 годами ранее. Теперь для оформления въездных документов в ЕС гражданам России потребуется заплатить €80 вместо €35. Кроме того, максимальный срок рассмотрения заявлений на визы продлен до 45 дней, а список необходимых документов расширен.