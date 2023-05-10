Подозреваемый в убийстве попытался сбежать из отдела полиции и сломал ногу

В Вологодской области попытка задержанного по подозрению в убийстве сбежать из отдела полиции обернулась серьезной травмой. Он сломал ногу, сообщил 10 мая источник «Известий» в правоохранительных органах.

«Подгадав момент, задержанный выпрыгнул из окна туалета, расположенного на втором этаже. Однако приземление получилось крайне неудачным — мужчина сломал ногу и не смог убежать», — уточнил собеседника издания.

По его данным, 40-летний житель вологодского села Абаканово был доставлен в полицию после того, как он был заподозрен в убийстве 43-летнего товарища. Мужчины 9 мая вместе употребляли алкоголь и серьезно повздорили. Словесная перепалка переросла в конфликт, закончившийся смертью одного из собутыльников.

Подозреваемого в совершении преступления задержали и доставили в отдел полиции. Однако мужчина не собирался сдаваться и решил совершить побег. В настоящее время он находится в больнице. Для того, чтобы предотвратить новую попытку побега, к нему приставили охрану.

По факту произошедшего назначена служебная проверка, в ходе которой будут наказаны сотрудники, допустившие побег убийцы.

В августе 2022 года в Ставрополе задержали самовольно покинувшего полицейский участок местного жителя. Мужчину доставили в отдел полиции за буйное поведение и употребление ненормативной лексики. При проверке выяснилось, что он находится в розыске за кражу. Было принято решение оставить его в камере до утра. Однако задержанный дождался, пока сотрудник полиции заснет, и совершил побег.