Нарушитель в Ставрополе открыл камеру полицейского участка и ушел

В Ставрополе задержали местного жителя после того, как он самовольно покинул полицейский участок, сообщает NewsTracker со ссылкой на краевое УМВД. Каким образом ему удалось с такой легкостью сбежать, сейчас выясняется.

В соцсетях ранее появилась информация о том, что ночью патрульная служба задержала мужчину за буйное поведение и употребление ненормативной лексики. Его доставили в горотдел полиции № 3, где при проверке выяснилось, что мужчина находится в розыске за кражу. После этого было принято решение оставить его в камере до утра.

Однако задержанный дождался, пока сотрудник полиции заснет, просунул руку сквозь решетку, открыл засов и ушел. Сотрудникам КПП он сказал, что его освободили, а те не стали это проверять.

В пресс-службе регионального УМВД не уточнили детали побега, а также не сообщили, будут ли наказаны сотрудники полиции, допустившие побег.