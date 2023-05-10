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В Крыму признали виновной потерявшую ребенка при домашних родах женщину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Крыму суд признал виновной 31-летнюю жительницу Ленинского района, у которой умер ребенок при домашних родах. Об этом в среду, 10 мая, сообщила пресс-служба главного управления Следственного комитета (СК) РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

«Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в публикации ведомства.

Установлено, что еще в феврале женщина приняла решение провести роды дома, несмотря на показания акушеров. Она обратилась за помощью к компаньонке — доуле. Та не имела медицинского образования и должного опыта.

Спустя минуту после родов мальчик скончался из-за отсутствия квалифицированной помощи.

Женщину приговорили к 1,5 годам ограничения свободы. Также в отношении доулы было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее, 12 апреля, сообщалось, что в Воронеже умерла шестимесячная девочка, выпав из рук матери. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, когда укладывала дочь спать. Ребенок выпал из рук матери и ударился головой о кровать. В отношении женщины скончавшейся девочки возбуждено уголовное дело.

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