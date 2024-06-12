Зарплаты IT-специалистов выросли на 15% за два года

Медианные зарплаты в IT-сегменте за последние два года выросли на 15% — до 244 тыс. рублей в месяц (с учетом вычета 13% НДФЛ). Самый заметный прирост по медианным зарплатам произошёл у разработчиков 1С — плюс 46% относительно 2022 года. При этом чаще всех в IT-сфере повышение зарплаты происходит у системных аналитиков — их оклад в среднем меняется раз в пять месяцев. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные «Известиям» 12 июня банком «Точка».

«Мы наблюдаем рост зарплат в IT-сегменте за последние два года. Это происходит из-за нескольких факторов. Во-первых, спрос на IT-специалистов увеличивается вместе с развитием рынка: квалифицированные специалисты становятся все более ценными. Во-вторых, компании конкурируют за лучших сотрудников и готовы предлагать более высокие зарплаты, чтобы привлечь и удержать таланты. Наконец, инфляция и рост цен также влияют на уровень зарплат», — рассказала лидер команды HR «Точки» Эльвира Фарвазова.

Еще один тренд последних двух лет, по ее словам, это то, что иностранные компании стали реже принимать на работу сотрудников из России.

«Параллельно с этим в стране появилось много успешных компаний, развивающих импортозамещение. Они довольно быстро растут и активно инвестируют в свои продукты. Для них важно быстро расширить команду, и они готовы платить высокие зарплаты, чтобы привлечь к себе лучших специалистов на рынке», — отметила она.

В топ-три самых высокооплачиваемых специальностей в IT-сегменте входят (медианное значение): Product owner — 305 тыс. рублей в месяц (медианный показатель грейда Senor — 521 тыс. рублей в месяц); мобильный разработчик — 305 тыс. рублей в месяц (390 тыс. рублей в месяц); Frontend-разработчик — 239 тыс. рублей в месяц (397 тыс. рублей в месяц).

Уточняется, что это цифры — зарплата с учетом вычета 13% НДФЛ, то есть деньги, которые специалист получает на руки.

По данным аналитиков hh.ru, за период январь-май-2024 на площадке было опубликовано около 1,3 млн резюме IT-специалистов. Большая часть из них (20,7%) принадлежало специалистам с опытом работы более 15 лет. На втором месте — айтишники с опытом 3–6 лет (19%). На третьем — с опытом 9–12 лет (11%).

Резюме от соискателей без опыта в IT-сфере составляет 10% от общего числа объявлений о поиске работы. Это четвертое место в топе распределения IT-резюме по опыту работы.

В среднем по стране специалисты без опыта в IT-сферу рассчитывают на зарплату в 42,0 тыс. рублей. Айтишники с опытом до года — 50 тыс. рублей. От 1 до 3 лет — 68 тыс. рублей, от 3 до 6 — 86,2 тыс. рублей. Специалисты с опытом более 6 лет рассчитывают за среднюю ежемесячную зарплату в 125,9 тыс. рублей.

При этом на рынке труда, по данным hh.ru, больше всего востребованы специалисты с опытом работы от 3 лет (47,5% от общего объема объявлений о поиске IT-специалиста). На втором месте — специалисты с шестилетним опытом (35,7%), на третьем — без опыта вовсе (12%). Айтишники с опытом более шести лет ищут 4,5% работодателей.

«За первые месяцы 2024 года количество IT-вакансий в РФ на увеличивается в среднем на 20% к аналогичным месяцам 2023 года. Общее число IT-вакансий сейчас держится на уровне 85 тыс. ежемесячно, что почти соответствует периоду начала 2022 года. Потребность в людях на IT-рынке сегодня можно оценить на уровне 100 тыс. человек ежемесячно. При этом, несмотря на восстановление спроса, ситуация с наймом в IT неоднозначна. На первый взгляд, она выглядит довольно гармоничной с комфортной для всех в плане конкуренции за вакансии. Но внутри IT спрос и предложение абсолютно дисбалансированы», — отметила главный эксперт по рынку труда и руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина.

Так, по ее словам, средний индекс, отражающий соотношение активных резюме на одну вакансию, сейчас по России в сфере IT равен 7,3 пунктов, но нельзя согласиться с тем, что нанимать IT-специалистов стало легче.

«Дефицит есть, но он наблюдается на позициях синьор-разработчиков — в среднем на одну вакансию приходятся всего 1,2 активных резюме. Среди мидл-разработчиков ситуация чуть лучше: индекс составляет 6 пунктов. Среди джуниоров конкуренция очень высока — более 16 резюме на вакансию. Индекс высок не потому, что на рынке труда переизбыток разработчиков с техническим образованием и минимальным опытом, а потому что для них просто очень мало вакансий», — добавила Данина.

В связи с этим, по ее словам, заинтересованные компании всё чаще задумываются, как наладить процессы адаптации и допобучения, чтобы привлекать джунов и миддлов и пусть и не сразу, но в перспективе получать от этого значимый для бизнеса результат.

21 марта сообщалось, что к 2030 году в России подготовят 1 млн специалистов в области IT. Таким образом, граждане повысят уровень цифровых компетенций, считает заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.