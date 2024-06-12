Реклама
Прямой эфир
Мир
В Грузии сообщили о планах восстановить дипотношения с Россией
Общество
Путин денонсировал соглашение с Украиной об информационно-культурных центрах
Происшествия
В Бурятии толпа подростков избила сверстницу
Мир
Польша подняла самолеты из-за «активности» российской дальней авиации
Общество
В Луганске активисты растянули флаг России размером с Дом молодежи
Армия
Ракетчики ЛВО отработают скрытное выдвижение «Искандер-М» на учениях ядерных сил
Происшествия
Гладков сообщил о противопехотных минах ВСУ у границ Белгородской области
Общество
Зарплаты IT-специалистов выросли на 15% за два года
Наука и техника
Путин ратифицировал соглашение с Китаем о Международной научной лунной станции
Мир
Боливия предложила поставлять в Россию алкоголь и вяленое мясо ламы
Общество
Пассажирские «Кометы» начали курсировать между Сочи и Анапой
Мир
В МИД РФ сообщили об обещании ХАМАС освободить оставшихся в плену двух россиян
Общество
В Крыму национализировали квартиру семьи соратника Зеленского
Армия
Российская компания создала разведывательный дрон «Воробей»
Мир
В Швеции назвали ошибкой спонсирование киевской диктатуры Западом
Армия
Военнопленный рассказал о возможности купить у командиров ВСУ отпуск
Общество
Суд Москвы заочно арестовал служащую на стороне ВСУ снайпера из Грузии

Зарплаты IT-специалистов выросли на 15% за два года

«Точка»: зарплаты IT-специалистов выросли на 15% за два года
0
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Медианные зарплаты в IT-сегменте за последние два года выросли на 15% — до 244 тыс. рублей в месяц (с учетом вычета 13% НДФЛ). Самый заметный прирост по медианным зарплатам произошёл у разработчиков 1С — плюс 46% относительно 2022 года. При этом чаще всех в IT-сфере повышение зарплаты происходит у системных аналитиков — их оклад в среднем меняется раз в пять месяцев. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные «Известиям» 12 июня банком «Точка».

«Мы наблюдаем рост зарплат в IT-сегменте за последние два года. Это происходит из-за нескольких факторов. Во-первых, спрос на IT-специалистов увеличивается вместе с развитием рынка: квалифицированные специалисты становятся все более ценными. Во-вторых, компании конкурируют за лучших сотрудников и готовы предлагать более высокие зарплаты, чтобы привлечь и удержать таланты. Наконец, инфляция и рост цен также влияют на уровень зарплат», — рассказала лидер команды HR «Точки» Эльвира Фарвазова.

Еще один тренд последних двух лет, по ее словам, это то, что иностранные компании стали реже принимать на работу сотрудников из России.

«Параллельно с этим в стране появилось много успешных компаний, развивающих импортозамещение. Они довольно быстро растут и активно инвестируют в свои продукты. Для них важно быстро расширить команду, и они готовы платить высокие зарплаты, чтобы привлечь к себе лучших специалистов на рынке», — отметила она.

В топ-три самых высокооплачиваемых специальностей в IT-сегменте входят (медианное значение): Product owner — 305 тыс. рублей в месяц (медианный показатель грейда Senor — 521 тыс. рублей в месяц); мобильный разработчик — 305 тыс. рублей в месяц (390 тыс. рублей в месяц); Frontend-разработчик — 239 тыс. рублей в месяц (397 тыс. рублей в месяц).

Уточняется, что это цифры — зарплата с учетом вычета 13% НДФЛ, то есть деньги, которые специалист получает на руки.

По данным аналитиков hh.ru, за период январь-май-2024 на площадке было опубликовано около 1,3 млн резюме IT-специалистов. Большая часть из них (20,7%) принадлежало специалистам с опытом работы более 15 лет. На втором месте — айтишники с опытом 3–6 лет (19%). На третьем — с опытом 9–12 лет (11%).

Зайти в айти: нужно ли образование для работы в инфотехе
Эксперты дали советы школьникам и взрослым по поводу обучения программированию

Резюме от соискателей без опыта в IT-сфере составляет 10% от общего числа объявлений о поиске работы. Это четвертое место в топе распределения IT-резюме по опыту работы.

В среднем по стране специалисты без опыта в IT-сферу рассчитывают на зарплату в 42,0 тыс. рублей. Айтишники с опытом до года — 50 тыс. рублей. От 1 до 3 лет — 68 тыс. рублей, от 3 до 6 — 86,2 тыс. рублей. Специалисты с опытом более 6 лет рассчитывают за среднюю ежемесячную зарплату в 125,9 тыс. рублей.

При этом на рынке труда, по данным hh.ru, больше всего востребованы специалисты с опытом работы от 3 лет (47,5% от общего объема объявлений о поиске IT-специалиста). На втором месте — специалисты с шестилетним опытом (35,7%), на третьем — без опыта вовсе (12%). Айтишники с опытом более шести лет ищут 4,5% работодателей.

«За первые месяцы 2024 года количество IT-вакансий в РФ на увеличивается в среднем на 20% к аналогичным месяцам 2023 года. Общее число IT-вакансий сейчас держится на уровне 85 тыс. ежемесячно, что почти соответствует периоду начала 2022 года. Потребность в людях на IT-рынке сегодня можно оценить на уровне 100 тыс. человек ежемесячно. При этом, несмотря на восстановление спроса, ситуация с наймом в IT неоднозначна. На первый взгляд, она выглядит довольно гармоничной с комфортной для всех в плане конкуренции за вакансии. Но внутри IT спрос и предложение абсолютно дисбалансированы», — отметила главный эксперт по рынку труда и руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина.

Так, по ее словам, средний индекс, отражающий соотношение активных резюме на одну вакансию, сейчас по России в сфере IT равен 7,3 пунктов, но нельзя согласиться с тем, что нанимать IT-специалистов стало легче.

«Дефицит есть, но он наблюдается на позициях синьор-разработчиков — в среднем на одну вакансию приходятся всего 1,2 активных резюме. Среди мидл-разработчиков ситуация чуть лучше: индекс составляет 6 пунктов. Среди джуниоров конкуренция очень высока — более 16 резюме на вакансию. Индекс высок не потому, что на рынке труда переизбыток разработчиков с техническим образованием и минимальным опытом, а потому что для них просто очень мало вакансий», — добавила Данина.

В связи с этим, по ее словам, заинтересованные компании всё чаще задумываются, как наладить процессы адаптации и допобучения, чтобы привлекать джунов и миддлов и пусть и не сразу, но в перспективе получать от этого значимый для бизнеса результат.

IT в ногу: куда будут поступать выпускники школ
Старшеклассники хотят продолжать обучение в сфере информационных технологий

21 марта сообщалось, что к 2030 году в России подготовят 1 млн специалистов в области IT. Таким образом, граждане повысят уровень цифровых компетенций, считает заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024