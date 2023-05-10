Военный эксперт допустил появление нового документа на смену договора о вооружениях

На смену договора об обычных вооружениях в Европе должен прийти новый документ. Таким мнением 10 мая с «Известиями» поделился военный эксперт Илья Крамник.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин назначил заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова официальным представителем при рассмотрении в парламенте денонсации договора об обычных вооружениях в Европе.

«Де-факто этот договор уже не существует, поскольку как мы помним, еще в прошлом десятилетии объявили мораторий на соблюдение его положений. При этом в течение довольно длительного периода и РФ, и европейские страны обвиняли друг друга в различных нарушениях этого договора. Поэтому судьба его была печальна», — сказал Крамник.

При этом предполагалась, что должен быть новый документ, однако до конфликта на Украине он не появился, а сейчас «это довольно затруднительно», добавил эксперт.

«Поэтому сегодняшнее решение о его денонсации приводит юридическое положение вещей в соответствие с фактической реальностью. И что будет дальше, это мы увидим потом, в зависимости от того, как завершится идущий конфликт. Видимо, надо будет принимать решение о каком-то новом договоре», — заключил он.

Речь идет о Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), который был подписан в Париже в 1990 году. Таким образом, палаты Федерального собрания смогут рассмотреть денонсацию этого договора.

Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году, однако ее подписали только РФ, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО не начнут добросовестно его выполнять.

21 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США злонамеренно раскачивают ситуацию в мире в области международной безопасности. Она указала, что Вашингтон за последние десятилетия отказался от ряда важнейших международных соглашений — Договора об ограничении систем противоракетной обороны, Договора по открытому небу, ДОВСЕ и других.