В Подмосковье мужчине в драке откусили часть носа

Мужчина пострадал в драке в Московской области, потерпевшему откусили часть носа. Об этом 10 мая сообщил источник «Известий».

По его словам, пострадавший 1984-го года рождения с открытой раной носа обратился в полицию поздно вечером 9 мая. Полицейским он рассказал, что подрался в Дмитрове, оппонент откусил ему в потасовке нос.

В больницу заявитель обратился около 21:00, сам конфликт произошел двумя часами ранее.

Также 9 мая на севере Москвы у одного из клубов произошла драка с перестрелкой, в потасовке участвовало примерно 15 человек. На место происшествия приехала полиция, охранники клуба также вмешались в происходящее, чтобы урегулировать конфликт.

Нарушителей общественного порядка задержали и доставили в отделение полиции.