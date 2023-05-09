На севере Москвы у одного из клубов произошла драка с перестрелкой
На севере Москвы у одного из клубов произошла драка с перестрелкой, сообщает источник «Известий» 9 мая.
По его информации, в потасовке участвовало примерно 15 человек. Кто-то из них произвел выстрелы. В результате на место происшествия приехала полиция, охранники клуба, в свою очередь, также вмешались в происходящее, чтобы урегулировать конфликт.
На данный момент нарушители общественного порядка задержаны. Их доставили в отдел полиции для выяснений обстоятельств инцидента.
Уточняется, что обращений в медучреждения по факту получения каких-либо травм не поступало.
По факту происшествия проводится проверка.
26 марта в центре Москвы в одном из баров произошла массовая драка, в результате которой пострадала женщина. Драке предшествовал словесный конфликт между посетителями заведения. Приехавшие на место драки правоохранители составили на всех ее участников административные протоколы за «мелкое хулиганство».