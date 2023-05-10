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Проверку начали по факту гибели человека в ДТП на трассе «Кола» в Карелии

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В Карели проводится проверка по факту столкновения двух легковых авто, в результате которого один человек погиб и один пострадал. Об этом республиканская Госавтоинспекция сообщает 10 мая в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла 7 мая на 626-м км федеральной трассы «Кола» в Медвежьегорском районе. Автомобиль Volkswagen Polo, за рулем которого находился 23-летний молодой человек, выехал на встречку и врезался в «ВАЗ».

В результате столкновения 48-летний водитель отечественной легковушки получил травмы, от которых скончался на месте, пишет ИА «Карелinform». Также пострадал его 44-летний пассажир, информация о состоянии мужчины не приводится.

По факту случившегося правоохранительные органы начали проверку. Все обстоятельства устанавливаются.

5 мая на трассе М-5 «Урал» в Оренбуржье 44-летний водитель Kia Rio не пропустил грузовик MAN. Легковушку отбросило в кювет, где она перевернулась. Автомобилист погиб.

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