Водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком на трассе М-5 в Оренбуржье
В Новосергиевском районе Оренбургской области в результате столкновения легковушки с грузовиком погиб человек. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.
Авария произошла в ночь на 5 мая на трассе М-5 «Урал». На пересечении неравнозначных дорог 44-летний водитель Kia Rio не пропустил грузовик MAN, двигавшийся по главной. Машины столкнулись, пишет 56orb.ru.
От удара легковушку отбросило в кювет, где она перевернулась. Водитель погиб на месте до прибытия скорой медицинской помощи.
Как уточняет РИА «Оренбуржье», за рулем грузовика находился 33-летний мужчина. Все обстоятельства смертельного ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
Днем 5 мая под Курганом на Toyota RAV4 наехал попутно двигавшийся грузовик Shacman. От удара легковушку отбросило на встречку, где в нее врезался грузовой HINO. Погибла 39-летняя женщина, еще два человека пострадали.