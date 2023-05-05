Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с грузовиками под Курганом

Под Курганом в результате столкновения легковушки с двумя грузовиками погиб человек, еще двое пострадали. Об этом 5 мая ИА «Ура.ру» сообщили в городской ГИБДД.

Авария произошла около 15:00 на 257-м км трассы Р-254 «Иртыш». На Toyota RAV4 допустил наезд попутно двигавшийся грузовик Shacman. От удара легковушку отбросило на встречку, где она столкнулась с грузовым Hino.

В результате ДТП на месте погибла 39-летняя пассажирка внедорожника. Водитель и второй пассажир машины получили различные травмы и были госпитализированы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

1 мая три фуры, легковая машина и «Газель» столкнулись на трассе в Воротынском районе Нижегородской области. Четыре человека погибли, двое были доставлены в больницы.