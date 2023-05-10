Аналитики подсчитали количество проданных в России Kaiyi и BAIC

Эксперты аналитического агентства «Автостат» выяснили, что в апреле 2023 года в России продали 146 автомобилей новых китайских брендов Kaiyi и BAIC. Об этом 10 мая сообщил портал Autonews.ru со ссылкой на предоставленные аналитическим агентством данные.

На сегодняшний день линейка Kaiyi состоит из одной модели ― седана E5, дебютировавшего на российском рынке в марте. Он разошелся тиражом 145 машин. Автомобиль оборудован 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил в паре с вариатором. Цена на Kaiyi E5 начинается от 1 959 000 рублей.

Модельный ряд Kaiyi будет увеличен в мае, когда на российский рынок выйдут два кроссовера, X3 и X3 Pro, что будет способствовать дальнейшему росту продаж марки. Обе новинки построены на базе Chery Tiggo 4. Kaiyi X3 будут предлагать в паре с 1,5-литровым двигателем мощностью 116 л.с., а X3 Pro ― с тем же, но турбированным двигателем мощностью 147 л.с. Цены новинок производитель пока не сообщает.

Кроме того, в апреле был продан первый и пока что единственный автомобиль бренда из Китая BAIC. Модельную линейку производителя представляют седан U5 Plus (цена от 1 699 900 рублей), кроссовер X35 (цена от 1 698 900 рублей) и внедорожник BJ40 Plus (цена от 3 759 900 рублей). Ранее представители китайской марки сообщили «Известиям», что начало продаж зависит от сроков окончания российской сертификации машин.

5 мая Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) заявила, что в апреле 2023 года российский рынок новых автомобилей показал положительный результат: по сравнению с апрелем 2022 года число проданных машин выросло на 70,6%.

В число самых продаваемых моделей легковых автомобилей вошли Lada Granta (19,8 тыс.), Lada Niva (7,2 тыс.) и Haval Jolion (3,8 тыс.). Лидерами среди LCV стали Gazelle (3 тыс.), «УАЗ Patriot Classic» (1 тыс.) и «ГАЗ Соболь» (926).