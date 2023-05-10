Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол России призвал стороны принять требования Москвы по зерновой сделке
Политика
Рябков назначен представителем при рассмотрении денонсации договора о вооружениях
Мир
В МИД Британии усомнились в роли контрнаступления ВСУ в конфликте
Мир
Школа при посольстве России в Польше возобновила занятия
Политика
Встреча глав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана началась в Москве
Общество
В Свердловской области возбудили 24 уголовных дела из-за лесных пожаров
Мир
Словакия может закупить у США оружие и бронетехнику на сумму $250 млн
Мир
Боррель указал на невозможность Киева противостоять РФ без поддержки Запада
Происшествия
Три человека погибли при пожаре на северо-востоке Москвы
Общество
Дело возбудили в отношении прикурившего от Вечного огня в Серпухове
Политика
Американист указал на положительный эффект для Трампа от судебных разбирательств
Происшествия
В Курганской области потушили все угрожавшие населенным пунктам пожары
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на Камчатке

Аналитики подсчитали количество проданных в России Kaiyi и BAIC

0
Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты аналитического агентства «Автостат» выяснили, что в апреле 2023 года в России продали 146 автомобилей новых китайских брендов Kaiyi и BAIC. Об этом 10 мая сообщил портал Autonews.ru со ссылкой на предоставленные аналитическим агентством данные.

На сегодняшний день линейка Kaiyi состоит из одной модели ― седана E5, дебютировавшего на российском рынке в марте. Он разошелся тиражом 145 машин. Автомобиль оборудован 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил в паре с вариатором. Цена на Kaiyi E5 начинается от 1 959 000 рублей.

Модельный ряд Kaiyi будет увеличен в мае, когда на российский рынок выйдут два кроссовера, X3 и X3 Pro, что будет способствовать дальнейшему росту продаж марки. Обе новинки построены на базе Chery Tiggo 4. Kaiyi X3 будут предлагать в паре с 1,5-литровым двигателем мощностью 116 л.с., а X3 Pro ― с тем же, но турбированным двигателем мощностью 147 л.с. Цены новинок производитель пока не сообщает.

Под соусом «Каи»: чем удивил седан новой китайской марки
Тест-драйв седана Kaiyi E5

Кроме того, в апреле был продан первый и пока что единственный автомобиль бренда из Китая BAIC. Модельную линейку производителя представляют седан U5 Plus (цена от 1 699 900 рублей), кроссовер X35 (цена от 1 698 900 рублей) и внедорожник BJ40 Plus (цена от 3 759 900 рублей). Ранее представители китайской марки сообщили «Известиям», что начало продаж зависит от сроков окончания российской сертификации машин.

5 мая Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) заявила, что в апреле 2023 года российский рынок новых автомобилей показал положительный результат: по сравнению с апрелем 2022 года число проданных машин выросло на 70,6%.

В число самых продаваемых моделей легковых автомобилей вошли Lada Granta (19,8 тыс.), Lada Niva (7,2 тыс.) и Haval Jolion (3,8 тыс.). Лидерами среди LCV стали Gazelle (3 тыс.), «УАЗ Patriot Classic» (1 тыс.) и «ГАЗ Соболь» (926).

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023